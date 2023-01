Il pareggio ottenuto contro il Lecce servirà da stimolo e riflessione per il Milan di Stefano Pioli che non concede il rompete le righe dopo la sfida del Via del Mare e tiene con sè tutta la squadra per muoversi direttamente in direzione Riyad dove mercoledì sera si giocherà la Supercoppa.



La squadra una volta lasciato lo stadio salentino si tratterrà in albergo a Lecce per la cena e poi partirà direttamente verso la capitare dell'Arabia Saudita viaggiando di notte in modo tale da trovarsi in ritiro e già pronto ad allenarsi in campo nella mattinata di domani.