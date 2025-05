Milan, niente turnover per Conceicao: le scelte in vista del Bologna

Milan-Bologna di venerdì 9 maggio sarà l'anticipo della finale di Coppa Italia del 14 maggio. Il tecnico rossonero Sergio Conceicao non vuole cali di tensione: ci sono cinque giorni di tempo prima tra una partita e l'altra e, pertanto, non ci sarà turnover.

DUBBI - Sono solo due i ballottaggi, come riporta Sky Sport, nella testa dell'allenatore portoghese. Uno è al centro della difesa, dove Malick Thiaw insidia Matteo Gabbia che rimane, tuttavia, il favorito nel terzetto arretrato. L'altro riguarda l'attaccante: Santiago Gimenez insidia Luka Jovic, titolare nell'ultimo incontro con il Genoa. Il messicano, invece, non gioca dal primo minuto in Serie A daal 15 marzo contro il Como.

ASSENZE - Non saranno della partita Fofana, infortunato alla caviglia, ma che ci sarà per la finale, e Leao, squalificato. Al loro posto Loftus-Cheek e Joao Felix.

LE SCELTE - Davanti a Maignan in difesa completeranno il reparto Tomori e Pavlovic. Sulle fasce del 3-4-2-1 pronti Alex Jimenez e Theo Hernandez, con Reijnders che completerà il centrocampo. Insieme a Joao Felix e uno tra Jovic e Gimenez ci sarà Pulisic.

MILAN (3-4-2-1): Maigna; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Loftus-Cheek, Theo Hernandez; Pulisic, Joao Felix; Jovic. All: Conceicao