Redazione Calciomercato

Milan: niente Zeno Debast, pronto a cambiare squadra

58 minuti fa

Niente Milan per Zeno Debast. Il difensore belga classe 2003 (convocato in nazionale per la fase finale di Euro 2024) si appresta a lasciare l'Anderlecht, ma il suo futuro non sarà in Italia. Infatti si è già accordato con il club portoghese dello Sporting di Lisbona, che investirà circa 18 milioni di euro per il suo acquisto.



Intanto, in vista della prossima stagione, il Milan resta alla ricerca di almeno un nuovo difensore centrale sul mercato. Sul taccuino di Geoffrey Moncada ci sono i nomi di Lilian Brassier (Brest) e Maxrence Lacroix (Wolfsburg).