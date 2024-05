Milan, no ad Allegri e a Conte per il dopo-Pioli

59 minuti fa

4

No a Massimiliano Allegri, fresco di esonero dalla Juventus e no ad Antonio Conte ex-Juve e Inter e ancora libero da contratto. La ricerca del nuovo allenatore del Milan viaggia su binari ben definiti e secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport non c'è spazio per allenatori con uno stipendio e con richieste dal mercato importanti.



Per questo il no ad Allegri e Conte, due allenatori vincenti sì, ma con pretese. Il profilo che Moncada, Furlani e Ibrahimovic stanno cercando è quello di un allenatore che sappia valorizzare i giovani, crei bel gioco e rientri in parametri economici sostenibili. Fonseca, Van Bommel e l'ex-Chelsea Potter restano i nomi favoriti.