Tante idee per un Milan ancora più forte. Maldini e Massara, grazie all’ausilio tecnico dell’area scouting, sono già al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.. Un nome a sorpresa ha catalizzato le attenzioni del club rossonero: si tratta di Onana, protagonista di un grande avvio di stagione con la maglia del Bordeaux con ben 2 gol e 1 assist in 6 presenze complessive. Jean è un mediano molto forte fisicamente, in virtù dei suoi 189 centimetri di altezza, e con una grande capacità di inserimento in area avversaria con i tempi giusti.Al momento non esiste una vera e propria trattativa con il Bordeaux ma un forte interesse. Onana verrà seguito per tutta la stagione, poi Maldini e Massara decideranno se intavolare o meno una trattativa facendo leva sugli ottimo rapporto esistenti con il club francese.