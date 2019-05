Un nome nuovo per l'esterno d'attacco del Milan del futuro. Secondo quanto riportato da Don Balon in Spagna il club rossonero ha messo nel mirino l'ex Pescara e oggi infortunato al ginocchio con il River Plate, Juan Fernando Quintero. Nonostante il problema fisico i Millionarios chiedono per venderlo i 25 milioni di euro della clausola.