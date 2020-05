Paquetà e un futuro ancora tutto da scrivere. Il centrocampista del Milan ha deluso le aspettative che ne hanno accompagnato il suo arrivo in Italia e potrebbe cambiare aria nei prossimi mesi.Secondo quanto appreso in esclusiva da calciomercato.com,Le due società vogliono iniziare a pensare le due situazioni in forma indipendente l'una dall'altra. Rui Costa è un grande estimatore dell'ex Flamengo ed è convinto che possa esprimere tutto il suo potenziale con le aquile di Lisbona.Dopo il pressing, andato a vuoto, nel mercato di gennaio, il Milan ha mantenuto vivi e costanti i contatti con l'agenzia che cura gli interessi di Florentin. Non è detto che, con l'addio sempre più vicino dei due dirigenti, le cose possano cambiareA maggior ragione se il Benfica dovesse rivedere molto al ribasso la richiesta di 45 milioni di euro fatta nella sessione di mercato invernale.