, che cinque anni esatti dopo la sua scomparsa è stato ricordato da tutto lo stadio con un lungo applauso al minuto 13 come il numero della sua maglia,. Non tragga in inganno, infatti, il punteggio finale, perchédalla squadra diche avrebbe potuto, e soprattutto dovuto, vincere con due gol di scarto come minimo. E a scanso di equivoci non è il caso di rimettere sul banco degli imputati Pioli, perché il modulo non c’entra nulla, visto che è lo stesso elogiato dopo la ripresa dei rossoneri, capaci di vincere le ultime quattro partite, tra campionato e, senza incassare nemmeno un gol con la difesa a cinque in cui Thiaw fa il centrale tra Kalulu e Tomori, con Messias ed Hernandez larghi sulle fasce.Il problema del, che non perdeva dal derby di un mese fa, è la mancanza di intensità in tutti i reparti in generale e l’attenzione dei difensori in particolare, compresosubito ammonito dopo gli elogi nelle ultime partite. Non a caso il migliore tra i rossoneri èche nel primo tempo salva almeno quattro gol, con l’isolato aiuto diche respinge un pallone sulla linea, e nella ripresa si ripete in altre due occasioniE così soltanto all’inizio della ripresa arriva il gol del meritato vantaggio dei viola, nato sulla destra dove Ikonè fa la differenza con la sua velocità, con la stessa arma dell’assente Leao, e appena entra in area viene atterrato da TomoriMai in partita fin lì, il Milan è costretto a svegliarsi dal suo torpore ma Terracciano non deve compiere miracoli per respingere il colpo di testa die le successive conclusioni di, mai visto fin lì, ed. Sempre in difficoltà in mezzo al campo dove Bennacer non è al meglio,e compagni e come se non bastassero queste difficoltà il Milan soffre sulle fasce, soprattutto a sinistra dove Hernandez e Tomori non riescono a frenare le incursioni di Dodò bravo a spingere alle spalle di Ikonè.. Come non detto, perché Ibrahimovic cammina, facendo rimpiangere Giroud, mengre Origi e Bakayoko si iscrivono alla lista dei fantasmi, guidata da De Ketelaere che si limita al compitino e nel finale viene rilevato da Adli, in assenza dell’infortunato Diaz.Proprio dopo questo cambio, seguito alla staffetta Messias-Saelemaekers, la Fiorentina trova il gol del raddoppio con un’azione spettacolare avviata dal solito. La vittoria ormai è al sicuro e non la mette in discussione nemmeno il gol di Hernandez con un gran tiro al 4’ dei 5’ di recupero., e con il rischio per i rossoneri di essere staccati dall’Inter e raggiunti dalla. Ma al di là dei calcoli,. E soprattutto non è così che può difendere mercoledì a Londra l’1-0 dell’andata contro ilper entrare tra le prime quattro in