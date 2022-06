La lunga serie di mosse e contromosse che hanno visto Milan e Newcastle contendersi Sven Botman da qualche mese a questa parte, a cominciare dal mercato invernale, sta per giungere alle battute conclusive. Nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato di come i rossoneri, fondamentalmente, abbiano in pugno il forte centrale olandese del Lille per 30 milioni più bonus, con Maldini che ha strappato il sì del giocatore ad un contratto di 3 milioni annui anche in questo caso più bonus. A poco servirà il rilancio degli inglesi, arrivato verso la fine di maggio: il giocatore ha dato la sua parola, il Milan rappresenta una priorità. E allora perché il Milan non chiude?



VIA LIBERA O NO? - Dopo l'avvenuto passaggio di consegne tra Elliott e RedBird, si attende l'ok da parte della nuova proprietà all'operazione impostata e cristallizzata da tempo. La prossima settimana arriverà una risposta definitiva: o si chiude, e Botman diventa finalmente rossonero, o si decide di destinare la somma in questione su altre zone del campo. E in questo caso il Newcastle, che per adesso può solo sperare, tornerebbe prepotentemente in gioco.