, nella penultima giornata,. Nonostante l'ultimo posto nel girone, però, il club di via Aldo Rossi è ancora in corsa per gli ottavi e nei 90' di: i rossoneri possono arrivare secondi e qualificarsi, così come restare ultimi e perdere anche la possibilità di rimanere in Europa.. Quello che è certo, è che. Senza il successo contro il Newcastle, per il Milan, sfumerebbe anche la(inglesi a pari punti, ma avanti nella differenza reti generale). Con- Anche in caso di vittoria del Milan sul Newcastle, i rossoneri dovrebbero sperare nel successo casalingo del Borussia Dortmund contro il PSG, non ancora qualificato. Le possibilità di qualificazione sono quindi basse.. Il danno economico potrebbe essere consistente. Ad oggi, i rossoneri hanno incassato un totale di 20,3 milioni di euro per i risultati. E Il conteggio può arrivare sino a un massimo di 23,1 milioni di euro (in caso di successo stasera al St. james’ Park, ma di eliminazione dalla competizione)., però,, vincendo contro il Newcastle e. Secondo una stima fatta sulla base del percorso dello scorso anno effettuato dalla Roma, che arrivò fino in fondo - sconfitta poi in finale contro il Siviglia - si può calcolarePartecipazione: 3,63 milioni di euroRanking storico: 3,96 milioniMarket pool: 3,7 milioni circaSpareggi: 0,5 milioniOttavi: 1,2 milioniQuarti: 1,8 milioniSemifinali: 2,8 milioniFinale: 4,6 milioniBonus vittoria in finale: 4 milioniSommando anche i 2,2 milioni di euro derivanti dai bonus risultati (6 vittorie e 2 pareggi per la Roma) si arriva ad una