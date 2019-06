Un palleggio.

Due palleggi.

Tre palleggi.

Quattro palleggi.

Palla che si allontana sempre più da te, tu che la insegui, scoordinato, allungando la gamba. Cinque palleggi. Sei pallegg... basta. Stop. Un goffo stop. E un sorriso imbarazzato. E' andata così la prima giornata da giocatore del Real Madrid per Theo Hernandez, prossimo terzino sinistro del Milan. Non sempre le presentazioni dei nuovi acquisti regalano giocate che fanno sognare e stimolano scroscianti applausi. No. Quella del terzino francese è forse quella che tutti ricordano. Ma non è l'unica.



SPAGNA TERRA DI FIGURACCE - Sempre in Spagna, sempre lo stadio aperto, sempre palleggi imbarazzati. Partendo dal prossimo rossonero (Milan, non presentarlo palleggiando davanti ai tifosi), la Classifica di CM della settimana è dedicata alle peggiori presentazioni dei nuovi acquisti. E in terra iberica c'è da sorridere. E ridere: Ousmane Dembélé, per esempio: pagato 130 milioni di euro, si incespica in giocate improbabili; Paulinho, sangue brasiliano ma DNA da calciatore europeo, che sbaglia uno dei primi palleggi al Camp Nou, lì dove i verdeoro hanno sempre regalato magie. Tornando in casa Real, Ferland Mendy ha bissato (non che ce ne fosse un gran bisogno) Theo Hernandez con dei palleggi, se possibile, ancora più goffi.



LA PEGGIORE - Ma la peggiore di tutte non è nascosta tra le big. Real Saragozza, Marco Perez: conduzione di palla, doppio passo, tocco con l'esterno, giù per terra. Brutta, bruttissima, per questo storica. Emozione, voglia di strafare, tensione, lasciare il segno da subito. In negativo. E' una cosa a sé, la presentazione, non influenza una stagione, quello che conta è il campo (e se Theo Hernandez affronta la nuova avventura con la testa giusta può rivelarsi in tutto il suo talento). Però, forse, meglio evitare imbarazzi. Meglio evitare il classico commento social che cita Lino Banfi: "La prima azione, è una stron.... paurosa".