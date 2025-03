Milan, non serve alcuna rivoluzione: con Allegri o Conte, Theo Hernandez e Leao possono tornare grandi

Un progetto si definisce buono solamente se porta a traguardi nel brevissimo periodo, altrimenti si fa in fretta a buttare tutto a mare e rivedere giudizi netti e precisi fatti solamente pochi mesi prima. In particolare nelle grande piazze la pazienza non esiste, perché le aspettative sono legittimamente alte, ein vista di luglio, non risparmiando proprio nessuno. Una rivoluzione, per l’appunto.Eppure, entrando nello specifico nel delicato momento rossonero - acuito da una situazione di gestione interna alla società nella quale i conflitti sono all’ordine del giorno - lAbbiamo compreso dalle cronache degli ultimi giorni che il testa a testa traper la paternità delle prossime scelte operative in seno al club resteranno nelle mani dell’attuale amministratore delegato e che la catena di comando potrebbe essere snellita e resa più lineare rispetto a quanto non sia accaduto fino ad oggi.- vedremo poi con quali libertà di manovra - forse anche una figura di raccordo tra squadra e società (Head of Football)per procedere ad un ambientamento più facile e morbido di quanto non lo sia stato quello di Fonseca prima e Conceiçao poi.Certezze è impossibile averne, maGli indizi disseminati dal club rossonero sul profilo di allenatore che si va cercando lasciano intravedere la volontà di intervenire in maniera chirurgica su una rosa che, per quanto assemblata in modo difficoltoso, è giudicata forte dal punto di vista tecnico. E che, anche per la probabilissima assenza di risorse preziose dalla mancata partecipazione alla Champions League della prossima stagione,- per non citare altri illustri protagonisti delle ultime tre-quattro stagioni -Certo, il Milan confida di sacrificare qualche pedina sul mercato per fare cassa, ma iChe si tratti di Allegri, Conte o di mister X,un parco giocatori che, soprattutto a livello di capacità di fare squadra in campo e fuori, ha perso tantissimo dopo lo Scudetto del 2022. Niente rivoluzioni dunque, per ora. E probabilmente è giusto così.