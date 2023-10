Uno dei nomi che la dirigenza del Milan ha inseguito maggiormente nel corso dei mesi estivi, è stato quello di Mehdi Taremi. Secondo quanto riferisce Tuttosport, il nome dell'attaccante iraniano del Porto potrebbe tornare in voga in futuro: anche per gennaio. L'agente del giocatore, tuttavia, è in contatto con l'Inter per un possibile approdo in nerazzurro, visto il contratto in scadenza il prossimo giugno.