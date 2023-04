Tra il Milan e la Salernitana si potrebbe aprire presto un asse molto caldo di mercato in virtù degli ottimi rapporti tra i due direttori sportivi Frederic Massara e Morgan De Sanctis. I due club stanno parlando da diverse settimane su idee da sviluppare nel prossimo mercato estivo.. E per arrivare ad almeno uno dei due obiettivi ha messo sul piatto Mazzocchi.L’esterno campano sarebbe una soluzione interessante come vice-Hernandez perché italiano e quindi utile per le liste. Al momento si tratta solo di un’idea, nei prossimi giorni i club torneranno ad aggiornarsi su questo fronte.