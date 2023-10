Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan sta sondando quattro nomi, in vista di giugno, come futuri centravanti titolare: Jonathan David, attaccante canadese del Lille classe 2000, Benjamin Sesko, attaccante sloveno del Lipsia che già fu adocchiato dal Milan in passato, Joshua Zirkzee del Bologna, che i rossoneri potranno studiare più da vicino nel corso della stagione e Santiago Gimenez del Feyenoord, reduce da una doppietta alla Lazio in Champions League.