Milan, non solo Gimenez: caccia a un’altra punta, tutte le piste. Decisione presa su Camarda

"Abbiamo lavorato con tutti. Sui principi della squadra, sui momenti del gioco. Abbiamo stimolato anche il talento, la qualità dei giocatori".Le indiscrezioni che giungono da Milanello vanno nella direzione del centravanti inglese motivato a mille per cercare un finale di stagione da protagonista. L’ex Chelsea vuole rimanere in rossonero, è la sua priorità assoluta, ma quanto fatto fino a oggi non basta per guadagnarsi la conferma anche nella prossima stagione.

Al di là di quelle che saranno la scelte definitive di Sergio Conceicao in vista del Napoli, il Milan si rifarà il look in estate nel reparto offensivo.con il Monza favorito dopo la trattativa sfumata a gennaio per volere di Zlatan Ibrahimovic.anche in previsione di una rosa più italiana rispetto al recente passato. Una condizione fondamentale per aprire la trattativa con l’Udinese è legata al prezzo perché se la famiglia Pozzosono due profili che piacciono molto, ma hanno costi elevatissimi, all’estero si seguono con attenzione, centravanti del Mainz e della nazionale tedesca, e Mika, attaccante del Monaco e della Nazionale danese.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui