Il Milan sta vivendo giorni caldi, caldissimi. Che non sono ancora finiti. Il direttore generale Leonardo è attivo più che mai: sistemata la maxi operazione Higuain-Caldara-Bonucci con la Juventus, il brasiliano metterà a punto le cessioni per poi provare a fare l'ultimo colpo a centrocampo. In attacco il reparto è affollato e si attendono le offerte giusta, mentre a centrocampo due sono i nomi caldi: Rabiot e Samassekou. Tutti i dettagli nel video con Angelo Taglieri ed Emanuele Tramacere.