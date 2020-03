#Iorestoacasa. L'hashtag più popolare del momento in Italia è stato messo in pratica da quasi tutti i calciatori di Serie A. Con pochissime eccezioni, due al Milan e una alla Juventus. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, oltre a Zlatan Ibrahimovic che è volato in Svezia, pure Rafael Leao ha approfittato dello stop al campionato causa emergenza coronavirus per tornare in Portogallo, dove si trova anche il suo connazionale Cristiano Ronaldo.