Milan, non solo il PSG: il Newcastle contatta gli agenti di Leao

Il Paris Saint Germain ha messo il mirino puntato su Rafael Leao per giugno: il club francese ha messo in cima alla propria lista l'attaccante portoghese del Milan, autore fin qui di una stagione in chiaro-scuro come tutta la squadra rossonera, con soli 3 gol messi a segno. Lo stesso classe 1999 sarebbe già stato informato dell'interesse da parte del PSG, secondo quanto riportato da Telefoot. Ma sul numero 10 del Milan, che ha un contratto con il club di Via Aldo Rossi, sino al prossimo 30 giugno 2028, ci sarebbe un’altra squadra, proveniente, questa volta, dall’Inghilterra.



IN PREMIER – Il Newcastle, infatti, ha sondato il terreno contattando direttamente l’entourage dell’ex ala offensiva del Lille. I Magpies erano desiderosi di conoscere se ci fosse la disponibilità ad aprire una trattativa quest'estate. Con gli agenti di Leao, c’è stato uno scambio amichevole di informazioni, che potrebbe diventare maggiormente preciso tra qualche mese, quando si aprirà la lunga sessione estiva di mercato.



LA CLAUSOLA - Va ricordato che, all'interno dell'accordo con i rossoneri, è stata inserita una clausola rescissoria da 175 milioni di euro. In questo momento, bisogna specificare che non c’è nessuna trattativa tra le parti, ma presto potrebbero esserci nuovi contatti.