Il Milan continua a lavorare nel mercato in entrata e dopo l'acquisto di Krunic e il sempre più vicino colpo Bennacer, anche lui dall'Empoli, non si fermerà. La società rossonera vuole provare a completare il reparto di centrocampo con un altro innesto, questa volta con un profilo più pronto per essere titolare fin da subito rispetto ai due ex-empolesi. Il nome più caldo secondo la Gazzetta dello Sport resta quello di Jordan Veretout su cui resta viva la concorrenza della Roma.