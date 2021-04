Ormai è battaglia aperta sul nome di Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Milan ha posto come primo obiettivo quello di giocare in Champions League la prossima stagione. Ma c'è di più: il 22enne rossonero, che al momento non sta prendendo in considerazione l'ipotesi rinnovo, è finito nel mirino di due big della Premier League. Oltre alla Juventus, stando al Daily Mail, sulle tracce del classe '99 ci sono anche il Chelsea e il Manchester United.