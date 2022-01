L'attacco deldel futuro potrà contare sia su, che sta facendo tanto bene con la maglia della Spal in prestito, sia su, vero colpo, finora, del mercato invernale rossonero che ha scelto di investire una cifra importante per questo bomber classe 2004 proveniente dalla Stella Rossa. Due numeri nove, più o meno puri e con caratteristiche differenti a cui però si potrà aggiungere un altro ragazzo che, finalmente, sta facendo molto bene con la Primavera di Federico Giunti che, anche grazie ai suoi gol, sta provando a rientrare con forza nella lotta playoff.Nato a Pavia il 18 settembre 2003, arriva a vestire la maglia del Milan fin da ragazzino e. È molto legato ai colori del club al punto che per agevolare la sua crescita ha scelto fin dagli inizi di trasferirsi a pochi chilomerti di distanza dal Vismara, la casa delle giovanili del club. Un autentico sogno che nelle ultime stagioni aveva visto Nasticon tanta tantissima fiducia per la sua crescita.è abilissimo ad attaccare la profondità, ma sa mettersi a disposizione dei compagni per sponde e far salire la squadra. Ha un gran senso del gol anche se, con l'approdo in Primavera, fra il grande salto dell'anno scorso e gli infortuni di inizio stagione, c'è voluto un po' per sbloccarsi e non fermarsi più. Dalla doppietta segnata alla Juventus in poi, infatti, Nasti ha all'attivo 8 gol (e 2 assist) in 11 partite fra campionato, Youth League e Coppa Primavera, di cui gli ultimi due nellaUn rendimento importante, che lo sta spingendo verso le porte della prima squadra. Nell'emergenza offensiva Pioli lo ha infatti aggregato alla prima squadra e lui ha ringraziato tutti per l'opportunità confermandolo anche davanti ai microfoni:Nasti cresce, continua a segnare e il Milan vuole tenerselo stretto. Per questo il rinnovo del suo contratto è già stato messo nel mirino.