Giovane e di talento, in piena filosofia Milan.è uno dei profili sul quale sta lavorando il club rossonero.Nato a Liegi, in Belgio, ma di nazionalità portoghese,, Diego è un giocatore rapido, con buon cambio di passo e un’ottima capacità nell’uno contro uno. All’interno della trattativa per il rinnovo di Leão,. Un nome che riscuote consensi e può diventare un obiettivo a stretto giro di posta.