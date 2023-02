Non solo Rafael Leao sarà assente per squalifica nella sfida che vedrà il Milan affrontare la Fiorentina nel prossimo turno di campionato in trasferta al Franchi. Anche Rade Krunic, infatti, sarà squalificato perché nel corso del secondo tempo della sfida contro l'Atalanta, da diffidato, ha rimediato il cartellino giallo che gli costerà un turno di stop.