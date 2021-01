Una perla in rovesciata a rendere ancora più straordinaria questa prima parte di stagione. Mattia Zaccagni sempre più protagonista con la maglia del Verona, contro lo Spezia è arrivato un gol tanto bello quanto decisivo. Il centrocampista offensivo cesenate ha accesso l'interesse delle grandi italiane: Napoli, Roma e Inter hanno manifestato un interesse concreto per il classe 1995.



INSERIMENTO MILAN - Attenzione però all'inserimento, deciso, del Milan. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il club rossonero ha avviato una trattativa con il Verona per Zaccagni. Si sta discutendo delle possibili cifre, Maldini e Massara sono rimasti ben impressionati da questo ragazzo che è entrato anche nel giro della Nazionale azzurra. La valutazione si aggira sui 15 milioni, il Diavolo ci pensa. I rapporti tra i due club sono buoni, in ballo c'è anche il nome di Lovato. (rifiutata un'offerta da 5 milioni più il cartellino di Duarte). Non è da escludere che il Milan provi a bloccare ora Zaccagni e lo lasci alla corte di Juric fino al termine della stagione.