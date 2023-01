Una parte della squadra a Lecce, dove domani il Milan affronterà i giallorossi, l'altra a Milanello. Non sono partiti per la trasferta in Puglia Zlatan Ibrahimovic, Mike Maignan, Ballo Touré, Ante Rebic e Rade Krunic. Il croato potrebbe essere convocato per la sfida di Supercoppa con l'Inter, il bosniaco punta alla Lazio, match in programma martedì 24 gennaio.