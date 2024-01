Milan, non solo Maignan: il Bayern vuole anche Tomori

Redazione CM

Le strade di Milan e Bayern Monaco tornano a intrecciarsi, non sul campo ma sul mercato. Non è nuovo l'interesse dei bavaresi per Mike Maignan, il cui rinnovo con i rossoneri ora è più complicato non potendo più contare sulle agevolazioni del Decreto Crescita, ma il portiere francese non è l'unico nome sul taccuino del Bayern: c'è anche Fikayo Tomori.



FREUND LO VUOLE - La notizia rimbalza dalla Germania e la rilancia Sky Sport Deutschland, il Bayern avrebbe effettuato un primo sondaggio per il difensore inglese. Tomori, che il Milan ha riscattato dal Chelsea nell'estate del 2022 in un'operazione da 28 milioni di euro complessivi (nell'occasione firmato contratto fino al 2027 con ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione), è un profilo particolarmente gradito al nuovo direttore sportivo dei bavaresi Christoph Freund, ma non si tratterebbe di una soluzione per l'immediato. Per due motivazioni: da una parte l'infortunio muscolare che terrà il classe '97 a lungo ai box, dall'altra la volontà dei rossoneri di non cedere Fikayo in questa finestra di mercato. Non è escluso però che possano esserci nuovi contatti e nuovi tentativi nelle prossime ore. Maignan e Tomori, il Bayern ha un doppio obiettivo in casa Milan.