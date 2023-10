Spazio al mercato del Milan su La Gazzetta dello Sport. Al club rossonero piace Assan Ouédraogo, 16enne dello Schalke 04 che però i tedeschi non sono propensi a trattare. Così la società di Via Aldo Rossi, in Argentina, ha visionato con un osservatore Ezequiel Fernandez, centrocampista centrale del Boca Juniors.