Sky - Milan, non solo Paratici come direttore sportivo: spunta l'opzione Tare

, partita delicata e complessa sotto ogni punto di vista. La formazione rossonera dista ben 8 punti da quel 4° posto che vorrebbe dire Champions League il prossimo anno ed è chiamata a dare una sterzata decisiva alla propria annata per non dire addio a ogni possibile velleità di raggiungere tale obiettivo., inoltre,: il tecnico portoghese si sente ancora il comandante adatto per provare a dare l’assalto al traguardo in questi ultimi mesi di annata, ma(oltre che dai risultati ottenuti in campo), una decisione che dai piani alti della società meneghina verrà presa a stretto giro di posta.

Le prossime settimane – con una forte attenzione anche nelle giornate a venire – saranno decisivi in materia di casting e di scelta definitiva. Come raccontato da Calciomercato.com,(seppur non sia un nome caldeggiato dall’amministratore delegato Giorgio Furlani), che sta per terminare il suo periodo di squalifica.. La sua esperienza sarebbe estremamente utile all’interno del team di lavoro già presente negli uffici del club di Via Aldo Rossi.

. Secondo quanto è stato riferito da Sky Sport, i meneghini sceglieranno a breve la nuova figura da inserire nell’organigramma dirigenziale. E, oltre allo stesso Paratici,che ha concluso la sua esperienza nella Capitale, sponda biancoceleste, nel 2023 dopo ben 14 anni nella squadra mercato della società di Claudio Lotito. Come è stato raccontato da Sky,. È corsa a due, dunque, per il ruolo di direttore sportivo e la sensazione è che la margherita da sfogliare sia rimasta con solo questi due petali.

