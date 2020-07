Luka Jovic resta un'opzione valida per il Milan. L'attaccante serbo è in uscita dal Real Madrid con il suo agente Fali Ramadani al lavoro per trovargli la migliore destinazione possibile dove rilanciarsi dopo una stagione molto difficile. E attenzione che questo club non sia proprio il Milan.



CONFRONTO POSITIVO - Ieri pomeriggio, nel centro di Milano, Maldini e Massara hanno incontrato Ramadani per parlare principalmente di Rebic. Un confronto positivo per trovare una quadratura definitiva che possa portare al riscatto anticipato di una stagione per l'attaccante nativo di Spalato. La cifra sul quale le parti stanno ragionando è 25 milioni di euro ma vanno limati alcuni dettagli considerando che il 50% della cifra che incasserà l'Eintracht Francoforte spetterà poi alla Fiorentna. Nel corso del summit le parti hanno parlato anche di Luka Jovic, grande amico di Ante e altro assistito di lusso di Ramadani. Il Milan dovrà fare le proprie valutazioni su Ibrahimovic, ma pensa ancora all'attaccante serbo. Resta una pista difficile per via dei costi elevati tra cartellino e ingaggio ma non impossibile. Perché Luka non disdegnerebbe affatto un'esperienza con la maglia rossonera del Diavolo.