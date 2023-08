Oltre ad un mercato in entrata particolarmente attivo, il Milan deve ultimare anche qualche cessione. Un giocatore che ha mercato, pur non essendo tra quelli maggiormente indicati con la valigia in mano, è Alexis Saelemaekers. Secondo quanto riporta Brospor.com, il calciatore belga è finito nel mirino del Besiktas con l'ipotesi di un prestito con diritto di riscatto.