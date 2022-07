Non solo Sandro Tonali e Daniel Maldini.centrocampista classe '99 del Sassuolo al centro di una trattativa con la Roma nelle ultime settimane. Una trattativa che sin qui non ha portato alla fumata bianca, vista la distanza tra la richiesta di circa 30 milioni di euro del club emiliano e la proposta inoltrata dai giallorossi.- alla ricerca di un calciatore che colmi il vuoto lasciato dall'addio a costo zero di Franck Kessie -(ieri il presidente del Lille Letang ha confermato il testa a testa in atto tra la società rossonera e il Paris Saint-Germain) -Per il momento solo una chiacchierata con Maldini e Massara, ma nella lista dei giocatori sondati per il centrocampo entra di diritto anche la mezzala della Nazionale.