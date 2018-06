Non solo Alessio Romagnoli. Nella giornata di ieri, il Milan, ha annunciato il rinnovo del difensore classe ’95, che ha posto la firma sul nuovo contratto che lo lega alla società di via Aldo Rossi sino al 2022. Non è finita qua, però, perché Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli hanno in cantiere altri rinnovi.





DA CUTRONE A STORARI - Sono praticamente fatti quelli di Patrick Cutrone e Marco Storari. Come scrive Tuttosport, per l’attaccante del ’98 è pronto un rinnovo con adeguamento fino al 2023, per il portiere, invece, c’è l’ok ad un altro anno in rossonero. La sua figura all’interno dello spogliatoio è ritenuta fondamentale.





SITUAZIONE BONAVETURA - Nel 2020, invece, va in scadenza Giacomo Bonaventura, assistito da Mino Raiola. I rapporti tra il Milan e il potente procuratore non sono di certo ottimi, però il giocatore vuole restare in rossonero e i colloqui sono partiti da tempo. Uomo in più per Gattuso, le parti si sono messe al lavoro. Col Milan che non vuole fermarsi a Romagnoli.