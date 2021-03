Il Milan vuole rinforzare la batteria di trequartista in vista della prossima stagione. Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro per cercare un accordo con l'agente di Hakan Calhanoglu per il rinnovo e hanno in agenda un nuovo confronto con il Real Madrid per Brahim Diaz. Ma nelle ultime settimane si sta facendo largo l'ipotesi Matteo Pessina, protagonista di una grande stagione con la maglia dell'Atalanta. Nel nostro focus video la situazione aggiornata: