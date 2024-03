Milan, non soltanto il bomber: tutte le piste per la difesa

. L'erede di Olivier Giroud rappresenta lo scoglio fondamentale per il prossimo mercato del Milan, che segue diversi profili. Da Zirkzee a Gyokeres, passando per Sesko, David e Guirasshy. Tanti nomi, tantissimo lavoro per la dirigenza rossonera con l'obiettivo di mettere in squadra il migliore nove possibile.Anche la retroguardia, però, necessita di qualche ritocco. Nomi graditi, da tempo, sonodel Torino e il giovanedel Boca Juniors. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la squadra mercato guidata da Furlani e Moncada sta sondando anche altre piste europee.

In particolare, in Ligue 1 piace Liliandel Brest, mentre in Inghilterra è gradito il profilo di Tosindel Fulham. Per entrambi contratto in scadenza a breve: nel 2025 (Brassier) o nel 2024 (Adarabioyo).