Secondo La Gazzetta dello Sport, con l’ingresso del nuovo socio arriverà in cassa anche nuovo denaro e una parte di questo verrà reinvestita dal Milan sul mercato, dove il grande obiettivo è sempre un centravanti di alto livello. E per questo motivo nelle ultime ore sarebbe tornato caldo il nome di Alvaro, attaccante del Chelsea che tornerebbe volentieri in Italia.