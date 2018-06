Ilcontinua a pensare a. Il centrocampista della Fiorentina è tra i nomi più apprezzati dal direttore sportivo rossonero Mirabelli per rinforzare la mediana di Rino Gattuso., che possa dare il cambio a Franck Kessie e Giacomo Bonaventura. Il classe 1993, arrivato la scorsa estate dall’Aston Villa per 7 milioni di euro, è stato sicuramente tra le sorprese della Fiorentina:alla prima stagione italiana. Un contributo inatteso, che ha attirato le attenzioni di club di Serie A e anche stranieri.- In primis il, che ha presentato una ricca offerta alla Fiorentina, prontamente rifiutata dal direttore sportivo viola Corvino. La proprietà non considera incedibile Veretout, ma. Una cifra importante, che i transalpini non sono disposti a spendere. Timidi sondaggi anche dalla Premier League, ma nessun'offerta concreta al momento.Il profilo di Veretout piace molto a Gattuso, oltre che al ds Mirabelli.- Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il Milan può mettere sul tavolo dei giocatori che fanno al caso viola. Su tutti, giovane centrocampista cercato anche dal Cagliari. Il Milan non ha ancora deciso cosa sarà del futuro del classe 1998: riflessioni in corso. Interessano ai viola anche, in uscita dal Milan, e, che potrebbe fare il vice-Biraghi. In attesa delle risposte europee,ed è pronto a valutare eventuali ipotesi di scambio.@AleCosattini