Il Milan guarda al mercato dei centrocampisti per completare l'organico a disposizione di Stefano Pioli. Non è tramontata, infatti, la pista che porta a Tiemoué Bakayoko, che ha lasciato il Napoli a fine stagione, e il quale ha più volte aperto a un ritorno in rossonero, ma per cui si dovrà ancora trattare a lungo con il Chelsea.