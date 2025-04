Milan, nota di Squeri: congelato l'accordo di Programma per San Donato, rimane l'interesse per l'area

Arrivano le prime dichiarazioni da parte del sindacoe del, in merito all’area San Francesco dove il Milan – prima dell’interesse maturato per San Siro e del documento di fattibilità presentato dalle due società meneghine nei confronti dello stadio Giuseppe Meazza – aveva acquistato i terreni per costruire un nuovo impianto di proprietà."Il Sindaco Francesco Squeri e l’Assessore Massimiliano Mistretta, oggi pomeriggio, hanno incontrato i rappresentanti di Regione Lombardia, di Città Metropolitana di Milano, di F.S. Sistemi Urbani, di Rete Ferroviaria Italiana spa e di Sport Life City nell’ambito dell’Accordo di programma finalizzato alla realizzazione della variante al PII San Francesco., già anticipati dall’operatore all’Amministrazione e confermati anche in questa sede”.

MILAN, COSA SUCCEDE CON SAN DONATO?

“Per noi rimane fondamentale mantenere attiva la progettazione in corso sulla stazione ferroviaria di San Donato e prevedere per l’area San Francesco uno sviluppo di qualità dalla forte connotazione sportiva. In questo senso. In particolare,Un eventuale sviluppo di questo tipo ci vedrebbe favorevoli in quanto valorizzerebbe un’area attualmente fonte di criticità dal punto di vista della sicurezza. Con piacere abbiamo registrato da parte di RFI, FS Sistemi Urbani l’interesse a partecipare all’Accordo di Programma anche in caso di rimodulazione del progetto".