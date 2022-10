Quella di Rafael Leao contro il Torino sarà sicuramente una serata che il portoghese non ricorderà. La gara era iniziata al meglio per il Milan che con lui ha confezionato due clamorose palle gol. Leao, però, solo davanti a Milinkovic-Savic, per due volte ha sparacchiato a lato divorandoseli entrambi. Da lì il calo mentale, con Pioli costretto più volte a richiamarlo. E infine la sostituzione, per scelta tecnica, al 45esimo.