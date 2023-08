Torna in campo il Milan, contro il Novara. Di seguito le formazioni ufficiali per l'ultima amichevole rossonera del precampionato.



MILAN:: Mirante; Calabria, Kjaer, Bartesaghi, Florenzi; Musah, Adli, Pobega; Chukwueze, Okafor, Romero. A disp.: Sportiello, Nava, Colombo, Saelemaekers, Traorè, Jimenez, Eletu, Simic, Nsiala, Zeroli. All. Pioli



NOVARA: Desjardins, Caradonna, Migliardi, Di Munno, Bonaccorsi, Scaringi, Fragomeni, Bagatti, Rossetti, Buric, Corti. A disp.: Boscolo, Menegaldo, Saidi, Martinazzo, Khailoti, Ranieri, Bertoncini, Gerbino, Prinelli, Scappini, Gerardini, Donadio, Valenti, Catania, Boccia. All. Buzzegoli