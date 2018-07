quella dei rossoneri contro il, squadra retrocessa la passata stagione dalla Serie B alla Serie C ma ancora speranzosa nel ripescaggio, è stata infatti la prima amichevole stagionale, andata in scena, a porte chiuse, e. La squadra allenata da Gennaroandrà poi in tournée estiva negli Stati Uniti, per laDopo il vittorioso ricorso al TAS sull'esclusione dalle coppe europee per la violazione del fair play finanziario, il Milan è sceso in campo per valutare la condizione fisica della rosa, ancora incompleta, dopo i primi dieci giorni di ritiro. Assenti il nuovo portiere, lo spagnolo Pepe Reina, così come il portoghese André Silva e lo svizzero Ricardo Rodríguez. Gli alltri giocatori che hanno recentemente partecipato al Mondiale, il croato Ivan Strinic e l'argentino Lucas Biglia, cominceranno gli allenamenti soltanto ad agosto.Milanello, ore 17:(23' Suso, 42' Calabria)- Finisce la partita, Milan-Novara 2-0!Cambi per il Milan: escono Antonelli e Borini ed entrano i giovani Tiago Dias e Tsadjout.- Cambi per il Milan e per il Novara. Per i rossoneri esce Kessie ed entra Torrasi. Per gli ospiti entra Fido per Bove.- Cambi per il Milan e per il Novara. Per i rossoneri escono Suso, Calabria, Bonucci e Gigio Donnarumma ed entrano Borini, Antonelli, Bellodi e Antonio Donnarumma. Per gli ospiti entrano Arario e Cordea al posto di Sciaudone e Schiavi.Alcuni assenti per i carichi pesanti di questi giorni, tra cui Romagnoli e Bonaventura.- Doppio cambio per il Milan: escono Locatelli e Cutrone ed entrano Montolivo e Kalinic.: escono Antonelli, Bertolacci, Borini ed entrano Abate, Mauri e Calhanoglu.: escono Tartaglia, Visconti, Nardi, Ronaldo, Simeri, Stoppa ed entrano Migliavacca, Armeno, Fonseca, Colodel, Maniero e Peralta.raddoppio rossonero con, che ribadisce in rete una respinta di Benedettini dopo un destro violentissimo di Kessie.Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Antonelli; Calabria, Kessie, Locatelli, Bertolacci; Suso, Cutrone.la mette a giro sopra la barriera del Novara, portiere immobile e rossoneri in vantaggio!Donnarumma; Calabria, Bonucci, Musacchio, Antonelli; Locatelli, Kessie, Bertolacci; Suso, Cutrone, BoriniA. Donnarumma, Abate, Bellodi, Llamas, Romagnoli, Brescianini, Calhanoglu, Mauri, Montolivo, Torrasi, Dias, Kalinic, Tsadjout.Benedettini, Tartaglia, Visconti, Chiosa, Pompeu, Bove, Nardi, Sciaudone, Simeri, Schiavi, Stoppa.Ragone, Drago, Migliavacca, Fido, Armeno, Fonseca, Cordea, Collodel, Peralta, Maniero, Kanis, Arario.