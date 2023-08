Torna in campo il Milan. Lo fa a Milanello contro il Novara, a meno di 24 ore dal poker rifilato all’Etoile du Sahel. Contro i piemontesi va in scena l’ultimo test amichevole dei rossoneri prima dell’esordio nel campionato di Serie A 2023/2024. I ragazzi di Stefano Pioli scendono in campo alle ore 11:00 di domenica 13 agosto con un undici che si prospetta cambiato in toto rispetto all’ultima amichevole, la gara sarà visibile su Dazn e Sky Sport.