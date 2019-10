Curiosità novità introdotta da Stefano Pioli nella sua nuova avventura chiamata Milan. Secondo quanto riporta Sky, infatti, il nuovo tecnico avrebbe tolto il tradizionale ritiro pre-partita. I giocatori, al termine dell'allenamento di rifinitura, ceneranno insieme a Milanello prima di fare ritorno a casa per la notte. Il ritrovo è fissato per il giorno della partita per colazione.