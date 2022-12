e un futuro tutto da scrivere. L’attaccante croato è un giocatore considerato importante per Pioli ma non è incedibile. Anzi, c’è di più: il Milan ha già fatto una valutazione dell’ex Eintracht Francoforte sui 20 milioni di euro. Il recente incontro in sede con uno dei rappresentanti di Ante ha portato a questa conclusione.. Una eventuale cessione a gennaio potrebbe portare quelle risorse necessarie per operare al meglio. Saranno giorni importanti sul fronte Rebic, tra campo e mercato.