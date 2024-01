Milan, numeri da leader per Pulisic: Pioli ha trovato il vero trascinatore della squadra

Daniele Longo

Una vittoria dal sapore di Champions League. Dopo tre mesi il Milan torna a sorridere lontano da San Siro e con il successo sull’Empoli al Castellani mette il Bologna quinto in classifica a sette punti di distanza. Tante le indicazioni positive per Pioli: la conferma di un Hernández semplicemente perfetto nell’interpretazione del ruolo di difensore centrale, il clean-sheet di Maignan, la crescita dei ragazzini Chaka Traorè e Jimenez, la leadership di Pulisic. Ed è proprio quest’ultima la notizia più sorprendente perché sul valore dell’americano in pochi nutrivano dei dubbi ma la continuità di rendimento è sorprendente considerando gli ultimi 2 anni difficili al Chelsea.



FATTORE PULISIC - La rinascita del Milan nell’ultimo mese è tutta nei piedi di Pulisic. Tre gol e tre assist nelle ultime otto partite disputate tra campionato, Champions League e coppa Italia. Christian é anche tanto altro: difende come un terzino con le sue lunghe diagonali. L’azione del terzo gol realizzato contro l’Empoli ne è l’esempio perfetto: ripartenza dal limite della propria area di rigore palla al piede, ottanta metri di corsa eludendo la marcatura di più avversari prima di regalare la prima gioia in serie A al compagno Chaka Traorè. Altruista e leader silenzioso, Pulisic si è preso il Milan.