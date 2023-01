Il rendimento difensivo del Milan di Stefano Pioli è, senza ombra di dubbio, il punto debole di questa squadra che sta attraversando, di conseguenza, un incredibile periodo di involuzione e negatività. Numeri horror quelli raccolti da Opta che confermano come quella rossonera sia la peggior difesa d'Europa nei top 5 campionati europei:14 reti incassate in 5 gare di Serie A, a cui si devono aggiungere quella subita in Coppa Italia con il Torino e le 3 della Supercoppa contro l'Inter.