Come riporta Opta, da inizio ottobre ad oggi il Milan ha raccolto 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte in 10 gare, registrando una media punti di 1.2 in tutte le competizioni: è la media punti più bassa nel periodo tra le 7 squadre italiane che partecipano alle coppe europee 23/24. Spento.