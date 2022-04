Che farà Zlatan Ibrahimovic? Il suo contratto è in scadenza, ma l'idea di lasciare il Milan e il calcio ancora non è balenata nella sua mente. Secondo la Gazzetta dello Sport il club rossonero ha in mente per lui un ruolo da ambasciatore del marchio nel mondo e potrebbe però concedergli un rinnovo annuale da uomo-immagine però anche utile in campo con un contratto per parte fissa da non più di 2 milioni annui.