Nome a sorpresa per la difesa del Milan. Dopo i tanti tentativi per Merih Demiral che è sempre stato un obiettivo complicato, Maldini con Massara e Boban sta parallelamente lavorando a un'altra opportunità: si tratta di Leo Duarte, difensore classe '96 del Flamengo con cui si è parlato grazie al lavoro dell'ex terzino rossonero Serginho, oggi procuratore, così si spiega il motivo della sua presenza frequente a Casa Milan.





LE CONDIZIONI - La valutazione del difensore è attorno ai 10/11 milioni di euro, il Milan sta facendo le proprie considerazioni tecniche ma c'è un dialogo avviato col Flamengo da cui è arrivato Paquetà solo pochi mesi fa, i rapporti - anche senza Leonardo - rimangono ottimi. Leo Duarte gradirebbe naturalmente il grande salto in rossonero, un sogno per lui; il Milan ci pensa e c'è la nuova idea a sorpresa per la difesa.